Kunstenaars van 't Snuk stellen tentoon in Dominicanessenklooster Herne

Laurens en Goan hebben onlangs een maand lang in een caravan geleefd. Daar vonden ze inspiratie voor hun werk. “De tentoonstelling is eigenlijk een soort van dagboek over onze tijd daar, over wat er zich rond ons afspeelde”, vertelt Goan. Naast grafische werken zie je op de expo ook foto’s, schilderijen en tekeningen. Laurens en Goan focussen dus niet op één kunstvorm. “We zijn een kunstcollectief begonnen, dat ’t Snuk heet", legt Laurens uit. "Met ‘t Snuk willen we alle verschillende kunstvormen met elkaar combineren, omdat we vinden dat elk medium zijn eigen sterktes heeft. We proberen die te combineren zodat het werk nog sterker naar voor komt.” De expo loopt nog vijf weken lang.