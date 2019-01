Kunstwerk Smates eert overleden brandweerman

Onder de brug over de Pontbeeklaan in Zellik (Asse) is graffitikunstenaar Bart Smeets, alias 'Smates', bezig aan een monumentale muurschildering. Het kunstwerk is een blijvend eerbetoon aan brandweerman François De Ridder die hier 12 jaar geleden omkwam bij een verkeersongeval.

Assenaar Bart Smeets is ook vandaag, ondanks het kille hondenweer, druk in de weer met zijn spuitbus. Boven hem dondert het verkeer van de Ring, naast hem razen de auto's en vrachtwagens over de Pontbeeklaan richting Zellik. Precies op de plaats waar Smates aan zijn muurschildering werkt, gebeurde jaren geleden een dodelijk ongeval met een brandweerwagen. Daarbij kwam brandweersergeant François De Ridder om het leven. Smates is hier sinds eind vorige week aan de slag in opdracht van de jeugddienst van Asse. “De opdracht was vooral om iets positief en hoopgevend op de muur te zetten”, zegt de kunstenaar, “om het hier een beetje op te fleuren en een mooie herinnering te plaatsen aan de overleden persoon."

In ons nieuws vanavond ziet u het kunstwerk tot leven komen, mèt tekst en uitleg van de maker.