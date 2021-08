Laagste aantal werkzoekenden in 15 jaar

Eind juli telde de provincie Vlaams-Brabant 28.667 werkzoekenden. Dat is het laagste aantal in juli van de voorbije 15 jaar. De economie heeft corona sneller dan verwacht verteerd.

Eind vorige maand waren in onze provincie 28.667 mensen zonder werk op zoek naar een job, het laagste aantal in juli van de voorbije 15 jaar. Vorig jaar waren het er nog 13 procent meer. “Onze economie heeft zich duidelijk sneller dan verwacht hersteld van corona. Maar een kanttekening is wel nodig” zegt Elke Tielemans, directeur UNIZO Vlaams-Brabant en Brussel. “Tegenover de 28.667 werkzoekenden staan ook 32.471 vacatures. Veel Vlaams-Brabantse bedrijven kampen vandaag met moeilijkheden om die vacatures in te vullen. Zeker technische beroepen raken moeilijk ingevuld. We staan dus nog voor grote uitdagingen op de arbeidsmarkt. Er zal nog meer dan vandaag moeten ingezet worden op permanente vorming en flexibiliteit.”