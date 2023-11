Laatste puzzelstukje van de 17: langste fiets- en voetgangersbrug van het land succesvol geïnstalleerd

Het is het sluitstuk van wat een indrukwekkend bouwwerk wordt: een fiets- en voetgangersbrug van 710 meter lang. Meteen de langste fietsbrug in Vlaanderen. Naar verwachting opent de volledig afgewerkte brug in april 2024. De Vlaamse overheid investeert 11,7 miljoen euro in dit project dat kadert binnen het programma Werken aan de Ring.

Lydia Peeters, Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken, reageert tevreden: "Het programma Werken aan de Ring is stilaan op kruissnelheid en dat doet mij groot plezier. De cijfers liegen niet: we investeren in de Vlaamse Rand zo’n 300 miljoen euro in 115km nieuwe fietspaden, waarvan heel wat veilige kruisingen. Denk maar aan de eerste fietsbrug aan de HST-fietsroute in Zaventem iets verderop, en nu dus de langste fietsbrug van het land. Zo krijgen fietsers meer en meer mogelijkheden om een alternatief te nemen voor de wagen en zich zo voor te bereiden op de toekomstige grootschalige werken op de Ring, in de eerste plaats de ombouw van het knooppunt van de Ring met de Leopold III-laan volgend najaar. De bouw van deze brug komt dus mooi op tijd."

Laatste 2 delen succesvol geplaatst

Gisteren plaatsten twee hijskranen ter hoogte van de Sint Stevens Woluwestraat in Machelen de laatste twee brugdelen op de voorziene brugpijlers. Een hijsoperatie met grote nauwkeurigheid zodat de laatste delen naadloos aansluiten op de reeds geplaatste delen. Het beginpunt van de brug ligt helemaal aan de overzijde van de Leopold III-laan aan de Harenweg in Zaventem.

Veiliger en sneller fietsen tussen Machelen en Zaventem

De brug verbindt die Harenweg in Zaventem met de Sint-Stevens-Woluwestraat in Machelen en biedt een enorme verbetering op vlak van reisafstand en veiligheid. Momenteel steken fietsers de Leopold III-Laan nog over via de Bourgetlaan en de Raketstraat. Dit zorgt voor een omweg van bijna een kilometer, waar ze bovendien heel wat gevaarlijk verkeer kruisen.

Aansluitingen op toekomstige Luchthaventram

Fietsers en voetgangers zullen straks naadloos kunnen overschakelen op de toekomstige Luchthaventram. Deze tramlijn loopt vanaf het treinstation van Brussel Noord, via de Leopold III-laan naar de luchthaven. Ter hoogte van de fietsbrug komt een halte die vanop de brug te bereiken is.

Brug volledig afgewerkt tegen april 2024

De volgende maanden bouwt de aannemer de aanrijhellingen, wordt het wegdek verder afgewerkt en wordt de brug aangesloten op de bestaande fietspaden. De Werkvennootschap verwacht de brug feestelijk in te fietsen rond april 2024.

FOTO'S: De Werkvennootschap