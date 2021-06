Laatste week voor oude afvalzakken in Intradura-gemeenten

Inwoners van de gemeenten waar afvalintercommunale Intradura actief is, mogen nog precies 1 week de oude restafval en gft-zakken buiten zetten voor ophaling. In bepaalde gemeente kan je de oude zakken wel omruilen voor nieuwe.

Vanaf 1 juli is de overgangsperiode voorbij en mogen alleen nog maar de nieuwe zakken aangeboden worden. In twaalf gemeenten waar Intradura actief is, begint er dan wel nog een omruilperiode van 6 maanden: Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Gooik, Halle, Lennik, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat. Je kan je resterende oude zakken dan bij je gemeente per stuk inruilen tegen nieuwe zakken. In Grimbergen en Bever wordt er nog altijd met de gemeentelijke afvalzakken gewerkt.