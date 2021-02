Lagere school Don Bosco Halle sluit tot eind deze week de deuren

De lagere school en het buitengewoon lager onderwijs van Don Bosco in Halle sluit voor de rest van de week de deuren. Er is volgens de directie onvoldoende personeel om de school veilig open te houden. In totaal zijn acht leerkrachten afwezig.

De voorbije dagen werden er zes coronabesmettingen vastgesteld bij personeel en leerlingen. "Hoewel er momenteel geen medische redenen zijn om de school te sluiten, stellen we vast dat het met de huidige personeelsbezetting niet lukt om op een goede, veilige en correcte manier les te geven", aldus de school in een persmededeling. De lagere school telt meer dan 500 leerlingen.

Ook in Asse en Beersel blijven twee basisscholen dicht tot aan de krokusvakantie. Goed nieuws is er dan weer voor ’t Populiertje in Sint-Pieters-Leeuw en De Knipoog in Tollbembeek. De voorbije dagen werden alle leerlingen van beide scholen getest. Op basis van die cijfers is beslist dat de scholen vanaf vandaag opnieuw open mogen.