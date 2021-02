Leerlingen ontdekken dierenwelzijn met kwartetspel

Het spel is bedoeld voor kinderen uit het vier tot het zes leerjaar van de Vlaams-Brabantse lagere scholen. "De schoolomgeving is ideaal om kinderen op een speelse wijze kennis te laten maken met al deze informatie. Het leuke kwartetspel kan door de basisscholen eenvoudig via onze website aangevraagd worden", zegt gedeputeerde voor dierenwelzijn Bart Nevens.

De provincie zet al enkele jaren in op dierenwelzijn. “Huisdieren zijn een belangrijk onderdeel van veel families. Omdat kinderen vaak vragen om een huisdier willen we hen via dit kwartetspel bewust maken van alles wat komt kijken bij de verzorging van een dier”, aldus Nevens. “Vragen als hoeveel tijd, geld en ruimte kost een dier komen aan bod. Zo voorkomen we dat er te lichtzinnig dieren in huis worden gehaald.”