Leeuw zet bouwgrond om in landbouwgrond als alternatief voor bouwstop

Een van de gronden die van bouwgrond naar landbouwgrond ging is een terrein van 6,5 hectare aan de Brusselbaan en de Gladiolenlaan in Negenmanneke. En er volgen nog andere. "De verstedelijkingsdruk vanuit Brussel is groot in onze gemeente”, zegt burgemeester Luc Deconinck (N-VA). “En anderzijds willen we de natuur behouden en de verharding beperken.” Eerder besliste het schepencollege van Sint-Pieters-Leeuw al om een bouwstop tot 2025 in te voeren, maar dat stootte op verzet van projectontwikkelaars. De provincie ging mee in dat verzet, want als een terrein wettelijk is aangeduid als bouwgrond mag een gemeente nieuwe bouwprojecten daar niet zomaar weigeren. “Daarom werken we nu op een andere manier”, legt Deconinck uit. “Via een ruimtelijk uitvoeringsplan zeggen we woonzone weer om in waardevol agrarisch gebied.” Volgens Deconinck is de tijdsgeest veranderd en rijp voor het behoud van meer open ruimte. Het stuk grond aan de Brusselbaan en Gladiolenlaan is één van de grootste gronden die de gemeente wil herbestemmen. Een ander stuk grond, langs de Vogelzangbeek, wordt binnenkort officieel natuurgebied.

