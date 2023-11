Leeuwse meerderheidspartij cd&v 'SAM&N' met twee oppositiepartijen naar de kiezer

De drie Leeuwense centrumpartijen cd&v, Open VLD en Vooruit vonden een gemeenschappelijke basis om mee aan de slag te gaan op één lijst. Investeren in samenleven, welzijn, onderwijs, integratie, veiligheid en betaalbaar wonen zijn belangrijke speerpunten.

“Sint-Pieters-Leeuw is een zeer diverse gemeente. Dat is een troef die we te weinig uitspelen. De demografische en sociale verschillen tussen de verscheidene delen van onze gemeente brengen echter ook complexe uitdagingen met zich mee. Wij willen werken aan een toegankelijk beleid dat inspeelt op de noden van alle inwoners. Een bruisend verenigingsleven en een bloeiende lokale economie zijn daarbij belangrijk. Door de krachten te bundelen willen we onze inwoners een mooi perspectief bieden,” zegt voorzitter van Open VLD-Sint-Pieters-Leeuw Jean-Jacques Walravens.

“Met SAM&N willen we ook armoede uit onze gemeente bannen,” voegt Guy Jonville, voorzitter van Vooruit Sint-Pieters-Leeuw toe. “Helaas scoren we op verschillende indicatoren boven het Vlaamse gemiddelde. Daar willen we iets aan doen.”

De lijst biedt plaats aan ervaren lokale gezichten en jonge talenten. In ons nieuws laten we schepen Bart Keymolen van cd&v aan het woord over de keuze van zijn meerderheidspartij om samen met twee oppositiepartijen naar de kiezer te trekken.