Leeuwse Witte Roos-wijk meet schade op

In de Witte Roos-wijk in Sint-Pieters-Leeuw keert beetje bij beetje de rust terug enkele dagen na het immense waterlek. Een aantal bewoners die vrijdag geëvacueerd werden, mochten inmiddels opnieuw naar huis. Maar met kerstavond voor de deur is de miserie nog lang niet van de baan.

Een heel weekend lang werd er al puin geruimd en gepoetst en ook vandaag was het alle hens aan dek. Drie dagen na het waterlek wordt de schade verder opgemeten. De ravage is enorm. Reinigingsdiensten zijn al van 7u 's ochtends bezig om de buurtbewoners te helpen. “We zijn zelf al sinds zaterdagochtend continu bezig met poetsen”, vertelt slachtoffer Christine Buelinckx. “Nu is er een gespecialiseerde firma bezig met de finishing touch.” De krater die veroorzaakt werd door het immense waterlek wordt de komende dagen nog opgevuld tot op straatniveau. Na de kerstvakantie wordt er gestart met de definitieve herstelling van het wegdek, het voetpad en de leidingen. “Het principe blijft dat inwoners voor alle geleden schade zich dienen te richten tot hun eigen brandverzekering en hun schade zo veel mogelijk dienen te inventariseren in overleg met de brandverzekeringen”, zegt burgemeester Luc Deconinck. “Er zal met de brandverzekeraars nagegaan worden of voor herstelling van de voortuinen een gecoördineerde aanpak kan georganiseerd worden.”

Een reportage zie je vanavond in het nieuws op RINGtv.