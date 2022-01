Leger moet bijspringen in Zemsts woonzorgcentrum

“Door een stijgend aantal coronabesmettingen bij zowel de bewoners en als de medewerkers van woonzorgcentrum Zonnesteen voelde de directie zich genoodzaakt bijkomende hulp te vragen om alles draaiende te houden”, legt burgemeester Veerle Geerinckx uit. Het was directeur Danny Coremans die aan de alarmbel trok. “‘We voerden heel wat sneltesten uit en brachten onze bewoners in quarantaine op hun kamer. Maar ook verschillende personeelsleden vielen uit. Om onze werking te kunnen garanderen, zochten we in verschillende richtingen naar bijkomende hulp maar helaas zonder resultaat. Zowat overal kampt men met een tekort aan mensen door het grote aantal besmettingen.” Daarop werd de procedure in gang gezet om het leger in te schakelen. Binnenkort gaan vier personeelsleden van Defensie aan de slag in Zonnesteen. Directeur Coremans: "Zorgtaken kunnen we nog steeds opvangen met eigen personeel. De hulp die we krijgen is eerder in de vorm van logistieke ondersteuning: het bedelen van maaltijden, transfers van bewoners, het opmaken van bedden, hulp bij de afwas en de verdeling van zorgmateriaal.”