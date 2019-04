Lembeek helemaal proper voor de Sint-Veroonmars

Vandaag heeft een groep leden van de Koninklijke Soldatenclub Congo Lembeek deelgenomen aan de zwerfvuilactie van de stad Halle. Deelgemeente Lembeek is zo proper èn klaar voor het evenement van het jaar, de Sint-Veroonmars.

Om 14 u verzamelden de leden van de Koninklijke Soldatenclub Congo Lembeek aan het station van Lembeek. Daar werd het startschot gegeven van de zwerfvuilactie.

Het moment is niet toevallig uitgekozen, 2 dagen voor de Sint-Veroonmars van Paasmaandag in Lembeek. "Op die manier willen wij de straten van Lembeek proper maken om de vele soldaten en bedevaarders te verwelkomen in ons mooie dorp", aldus Mike Similon.

Van aan het station ging het richting Arthur Puesstraat, de Stationsstraat, Brouwerijgang en vandaar naar het centrum van Lembeek en verder via de Heldenstraat en de Boslaan.

Lembeek is proper en klaar voor de Sint-Veroonmars van maandag!