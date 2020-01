Levenslust houdt voet bij stuk, nieuwe staking op komst?

De vzw Levenslust is een multi-functioneel centrum dat jongeren met problemen opvangt, buitengewoon onderwijs organiseert en ongeveer 250 personen tewerkstelt. Het drietal werd 8 januari op staande voet ontslagen. De vakbonden bestempelden dit als een aanslag op de syndicale werking en reageerden ook furieus omdat dit ontslag in de week viel voor de 'occulte periode' van de komende sociale verkiezingen waarin werkgevers geen kandidaten mogen ontslaan. Volgens de directie was er echter geen verband met het vakbondsmandaat en was het ontslag het gevolg van hun professioneel functioneren.



De vakbonden zullen volgens Johan Dumortier (BBTK) volgende week een personeelsvergadering organiseren om de verdere actiebereidheid bij de werknemers tegen de ontslagen te peilen. "Op basis van wat ik hoor legt het personeel zich nog niet neer bij de ontslagen en ligt het in de lijn van de verwachtingen dat we binnenkort weer een nieuwe 24 urenstaking zullen organiseren. We bereiden ook juridische stappen voor bij de arbeidsrechtbank onder meer tegen feit dat de directie weigert het ontslag van de vakbondsafgevaardigden te motiveren terwijl dit ze dit volgens een cao verplicht is", aldus Dumortier.