Lift defect: bewoners gegijzeld in appartementsgebouw

Georges Moortgat (81) en zijn echtgenote Jeannine Jacobs ( 75) zijn op de 3de verdieping nu al vier weken lang gegijzeld in hun appartement 'Apollo 95' aan de Grote Winkellaan in Strombeek-Bever. Oorzaak is een defecte lift. Een oplossing is nog niet meteen in zicht.

De miserie begon volgens Jeanine bij de renovatie van de lift. "Ze plaatsten een zwaar glas in de cabine en daarna ging die lift niet meer naar boven met drie personen. Vermoedelijk kan de motor het niet aan, maar iedereen zit hier met de miserie. Er wonen nog mensen van tegen de 90 in het gebouw", zegt Jeanine Jacobs.

In totaal zijn een 15-tal appartementen getroffen door de defecte lift in de linkervleugel. Zij moeten tijdelijk met de trap naar boven en beneden. "We belden de beheerder van het gebouw, maar er komt maar geen schot in de zaak", zegt Jeanine. Syndicus Immo Dominique, dat het beheer van het gebouw 'Aopollo 95' in beheer heeft, zegt dat herstelling nog een tijdje op zich kan laten wachten.

"De herstellingswerken voor de lift zijn besteld. We hebben ook een rappel gestuurd naar Otis, de firma die de lift moet herstellen. Blijkbaar wachten ze op een stuk voor vervanging in de lift. Dat is besteld. We weten ook dat het dringend is en blijven hen ook dringend aansporen", klinkt het in een telefonische reactie.