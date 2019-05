Lijsttrekker DierAnimal komt op als onafhankelijke

Ferdinand, die op het einde van jaren '70 betrokken was bij de oprichting van Agalev en in 1982 de eerste voorzitter was van Groen Tervuren, nam de beslissing omwille van ideologische meningsverschillen met het partijbestuur. "Ik sta voor een authentiek ecologisch en sociaal programma met bijzondere aandacht voor dierenrechten en welzijn. Het klimaat en leefmilieu zijn voor mij echter prioritair. Tijdens een vergadering met het partijbestuur bleken er hierover grote meningsverschillen. Plotseling werd een herkadering van de partijmissie geponeerd die dieren prioritair stelt. Ecologie en socialisme werden taboe. Het enige en beste wat ik kon doen is opkomen als onafhankelijke lijsttrekker en mijn eigen programma in de picture zetten", aldus Ferdinand.

Foto: FB