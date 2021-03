Lisa uit Herne protesteert mee met Youth for Climate

Vanmiddag voerde Youth for Climate actie in de Wetstraat in Brussel. De jonge klimaatactivisten vroegen de regeringsleiders opnieuw om de urgentie van het klimaatprobleem in te zien en daarnaar te handelen. Eén van hen is Lisa De Vos uit Herne. Na een lange rit met het openbaar vervoer tot in Brussel laat ze van zich horen.

Het was een bescheiden actie van Youth for Climate, vanmiddag in Brussel. Door de coronamaatregelen is een groots evenement niet mogelijk, maar toch blijven de jongeren van zich laten horen. “Absoluut,” zegt Lisa. “Het was nu even geleden door corona, maar we blijven actief. Er ligt een grote banner in de Wetstraat met daarop “Another world is possible”. Daarmee willen we laten zien dat het nog altijd niet te laat is om iets te ondernemen.”

Youth for Climate voert niet alleen in België actie. Vandaag komen in heel Europa jongeren op straat. “Want er wordt ons vanalles beloofd, maar er gebeurt niks”, aldus Lisa uit Herne.