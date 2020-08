Lodewijk De Witte neemt met notenboom afscheid van gouverneurschap

Gisteren was het de laatste werkdag van Lodewijk De Witte als provinciegouverneur van Vlaams-Brabant. Als dank voor zijn meer dan 25 jaar durende inzet heeft de deputatie gisteren een noteboom gepland op een grasveld in het provinciaal domein in Kessel-Lo.

De Witte kon het gebaar oprecht appreciëren en vond het een mooi symbolisch gebaar. "Net als een boom die vruchten draagt is ook het beleid, zij het op welk niveau dan ook, erop gericht om vruchten te genereren. Het is bovendien een plant die lang meegaat en ook het beleid moet volgens mij vooral aan lange termijnplanning doen", aldus de afscheidnemende gouverneur. De noteboom bevindt zich voor het infopunt van het provinciaal domein in Kessel-Lo en is voorzien van een infobord waarin vermeld staat dat De Witte "aan de wieg stond van de provincie Vlaams-Brabant die op 1/1/1995 afgesplitst werd van de provincie Brabant".

De plek waar de notenboom geplant is, is niet toevallig. "We hebben het provinciaal domein in Kessel-Lo uitgekozen omdat hij hier iedere dag met de fiets passeerde op weg naar zijn werk", aldus gedeputeerde Monique Swinnen (CD&V). "Lodewijk De Witte heeft 25 jaar lang met hart en ziel leiding gegeven aan de provincie. Met grote sociale bewogenheid heeft hij in vele nijpende dossiers mensen rond de tafel gebracht om een oplossing te vinden."

Het afscheid van De Witte werd eerder bescheiden gevierd. Dat komt omdat de provincie in december al een officiële afscheidsviering organiseerde. De Witte bleef uiteindelijk acht maanden langer dan gepland in functie omdat er nog geen opvolger voor hem gevonden werd. Die opvolger wordt vanaf maandag Jan Spooren (N-VA) uit Tervuren.