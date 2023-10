Lokale landbouwers bezorgd om toekomst Groene Vallei

De natuurbeheerplannen in de Groene Vallei zorgen voor ongerustheid bij lokale landbouwers. Momenteel loopt het openbaar onderzoek naar de plannen voor het Steentjesbos in Kampenhout en de Molenbeekvallei in Herent en Kortenberg. Die afbakening zorgt voor ongerustheid bij de lokale landbouwers. Daarom overhandigden ze vandaag een open brief aan de betrokken lokale besturen. Plaats van afspraak was het gemeentehuis van Kampenhout.

De natuurbeheerplannen in de Groene Vallei leggen een claim van verdere natuurontwikkeling op de bedrijfsomgevingen en landbouwpercelen, vrezen lokale landbouwers. Daarom verzamelden ze met hun tractoren aan het gemeentehuis in Kampenhout. De landbouwers erkennen de waarde van natuurgebieden, maar vragen ook plaats voor landbouw. “Boeren zijn broodnodig”, klinkt het. “Hun harde werk brengt elke dag vers voedsel op tafel. Maar daarover hebben ze toegang tot gronden nodig.” In een open brief vragen ze om ruimte voor landbouw en respect voor hun stel. Ze roepen de lokale besturen op om in overleg te gaan en de plannen in dit dossier bij te sturen.

Meer hierover in ons nieuws.