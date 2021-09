Londerzeelse gemeenschap in shock na overlijden kapper ‘Gigi’ Gino

Kapper Gino ‘Gigi’ De Schepper (46) uit Londerzeel is na een tragisch motorongeval overleden. Het nieuws komt heel hard aan in Londerzeel. “Hij was mijn beste kameraad”, zegt Michel Daelman van de gelijknamige optiekzaak. “Een crème van een gast met een gouden hart.”

Het ongeval gebeurde zaterdagvoormiddag op de Ringlaan in Wilrijk. De 46-jarige Gino De Schepper uit Londerzeel kwam er met zijn motor aangereden en is zwaar ten val gekomen. Dat gebeurde na een aanrijding met een tweede voertuig. Volgens de politie is Gino overkop gegaan en werd hij weggeslingerd van zijn motor. Hij werd toen in kritieke toestand naar het UZA-ziekenhuis gebracht, waar hij in coma lag. De geliefde Londerzelenaar overleed maandag in het ziekenhuis.

“Iedereen kende hem”, zegt Michel Daelman zwaar aangeslagen. “Ik ken hem al meer dan twintig jaar. Ik had vroeger mijn optiekzaak naast hem, daarna verhuisde hij iets verderop. Hij was getuige op mijn trouw. Ik was zijn beste kameraad. Gigi laat een zoon, twee pluskinderen en een hele familie in diepe rouw achter.” Daelman biedt ook als voorzitter van de Londerzeelse Handelaars zijn innige deelneming aan. Ook de Ondernemers Groep Londerzeel (OGL), waar De Schepper lid van was, betuigt zijn steun.

Afscheid

Het afscheid van Gino vindt plaats in het Crematorium Daelhof in de Erasmuslaan in Eppegem-Zemst op zaterdag 4 september om 14 uur, samenkomst vanaf 13u30 in de inkomhal. Er is een laatste afscheidmoment aan Gino in het Rouwcentrum aan de Markt 7 in Londerzeel op vrijdag 3 september tussen 18 en 19u.

Foto: Profielfoto op de Facebookpagina van Gino