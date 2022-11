Lucienne vertaalt favoriet boek naar het Nederlands: “Ik draag het al heel mijn leven met mij mee”

Lucienne Van Belle uit Affligem herwerkte een boek dat ze voor het eerst las als kind en dat een blijvende indruk op haar heeft nagelaten. ‘Die schwarze Spinne’ of ‘De zwarte spin’ is een novelle uit 1842 van Jeremias Gotthelf, pseudoniem van de Zwitserse predikant Albert Bitzius. Het is een half-symbolisch griezelverhaal dat zich afpeelt in de middeleeuwen, een horrorverhaal met een moraal.

Jeremias Gotthelf is nog altijd populair in zijn geboorteland maar daar buiten is hij nauwelijks bekend. Toch werd zijn bekendste werk, ‘De zwarte spin’, vertaald in onder andere het Engels en het Nederlands en meermaals verfilmd, een laatste keer in 2020. Lucienne Van Belle herwerkte de Nederlandse vertaling die in 1937 werd uitgegeven. “Ik draag het boek eigenlijk al heel mijn leven met mij mee”, zegt Lucienne. “Ik heb al zeven keer gelezen, ken het intussen uit mijn hoofd, maar wordt er elke keer naartoe getrokken. Het heeft een onuitwisbare indruk nagelaten.”

Maar het boek is nergens nog te vinden in het Nederlands, en dat vond Lucienne bijzonder jammer. Tijdens de coronaperiode vertaalde ze dan eigenhandig het boek. In ‘De zwarte spin’ zaait de pest, in de gedaante van een grote, weerzinwekkende spin, tot tweemaal toe dood en verderf in een Zwitsers bergdorp. Een eerste keer wegens een pact met de duivel en tweehonderd jaar later vanwege het morele verval van de dorpelingen. “De strijd van de mens tegen het kwade en een zoektocht naar het goede is het achterliggende thema van het boek. Die moraal maakt het een atypisch horrorverhaal”, meent Lucienne.

In het boek van Lucienne Van Belle zijn naast ‘De zwarte spin’ nog drie kortverhalen van Gotthelf opgenomen. "De zwarte spin" is uitgegeven in eigen beheer. Een deel van de opbrengst van de verkoop gaat naar het Rode Kruis van Affligem. Op 1 en 2 december is Lucienne daar aanwezig bij de bloedinzameling. Je kan het boek daar kopen of in de Standaard Boekhandel van Liedekerke en Ninove.