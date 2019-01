Maansverduistering te zien bij Volkssterrenwacht MIRA

Volkssterrenwacht MIRA in Grimbergen opent op maandag 21 januari van 4 tot 8 uur 's morgens de deuren voor de totale maansverduistering. Aanwezigen krijgen er deskundige uitleg bij het fraaie natuurverschijnsel.

Op 21 januari, tussen 04h33 en 07h40 exact, vindt een totale maansverduistering plaats. Volkssterrenwacht Mira biedt geïnteresseerden de kans deze vanop een bevoorrechte plek mee te maken. De aanwezigen krijgen op MIRA dan alle nodige uitleg met aanvullende maquettes en multimedia. In geval van slecht weer wordt de eclips gevolgd via een webcast.

Bij een maansverduistering schuift de volle maan in de schaduw van de aarde zodat de schijf van de maan verduistert. Omdat de atmosfeer van onze planeet voor het zonlicht als een lens fungeert, is er in dat geval toch een lichtgloed op de maan te zien. Volgens Mira zijn die ochtend, naast het spektakel rond de maan, ook de lentester Acturus en de planeten Venus en Jupiter goed te zien.