Maatregelen vogelgriep: ophokplicht opgeheven

De maatregelen die een maand lang in een tiental gemeenten in onze regio van kracht waren om de vogelgriep in te dijken, zijn opgeheven. De maatregelen kwamen er nadat eind februari in een bedrijf in Baardegem (Aalst) vogelgriep werd vastgesteld.