Maatregelen voor uitvaart Paul Severs: “Kom niet met de auto”

Op dinsdag 23 april vindt de uitvaartplechtigheid plaats van Paul Severs in de Sint-Martinusbasiliek in Halle. “Wellicht zal deze begrafenis heel wat fans op de been brengen”, klinkt het bij de stad Halle. “Daarom raden we iedereen aan om die dag met het openbaar vervoer naar Halle te reizen. Ook wie in Halle woont, werkt of studeert, gebruikt best de trein, bus of fiets.”

Hoeveel volk de uitvaart op de been zal brengen, is uiteraard moeilijk te voorspellen. De Stad Halle neemt in elk geval een aantal extra veiligheidsmaatregelen. “Zo zal de basiliek dinsdagochtend enkel toegankelijk zijn via een gang van nadars die start op het Joseph Possozplein. Wie dus een laatste groet wil brengen, begeeft zich niet naar de ingang van de basiliek maar naar het Possozplein. Daar is ook een bloemenzone voorzien waar sympathisanten een rouwboeket en dergelijke kunnen deponeren. Wie een laatste groet heeft gebracht, wordt via de zijuitgang van de basiliek opnieuw naar het Possozplein geleid. Hier voorziet de familie een reuzenscherm voor mensen die de plechtigheid willen volgen.“