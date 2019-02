Machelen in de bres voor Nova-complex

In Machelen hebben de gemeente, de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia en de vzw Nova een aanvraag ingediend om de concertzaal van het Nova-gebouw aan de Kerklaan te erkennen als bouwkundig en cultureel erfgoed. Zo wilen ze voorkomen dat de zaal zal worden afgebroken. In het verleden hadden verenigingen en inwoners al een petitie opgestart omdat de eigenaar van het complex, de Vereniging Parochiale Werken en de kerkfabriek Sint-Gertrudis, de voormalige cinema willen slopen om er een vastgoedproject te realiseren.

De concertzaal van het Nova-complex is een begrip in Machelen. De vzw Nova, die instaat voor de uitbating van de zaal, en de verschillende verenigingen van Machelen maken jaarlijks ongeveer 400 keer gebruik van de zaal. Omdat de toekomst van het Nova-complex heel onzeker is, dienden de vzw Nova, de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia en de gemeente nu een aanvraag in om het complex te erkennen als bouwkundig en cultureel erfgoed. Dat zou tot gevolg hebben dat er strenge regels gelden als men iets aan het gebouw wil wijzigen.

Verschillende verneigingen in Machelen hebben de aanvraag al gesteund of ze zijn van plan om dat in de komende dagen te doen.