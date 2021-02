Machelen onbestuurbaar: “Eens is het geloof, geduld en vertrouwen op”

De gemeente Machelen is onbestuurbaar. N-VA heeft de meerderheid opgeblazen door mee te stemmen met het bijkomende agendapunt dat oppositiekartel SP.A-Spirit-Groen had ingediend: de structurele onbestuurbaarheid van de gemeente. 16 gemeenteraadsleden stemden voor het punt, 9 tegen. Aanleiding voor de malaise zijn de aanhoudende interne strubbelingen bij meerderheidspartij CD&V.

Het woord onbestuurbaarheid werd de voorbije weken steeds meer in de mond genomen na interne strubbelingen bij meerderheidspartij CD&V. Oppositiekartel SP.A-Spirit-Groen gooide vanavond de knuppel in het hoenderhok door de structurele onbestuurbaarheid te laten vaststellen. “Onze gemeente wordt simpelweg niet meer bestuurd”, betoogde fractieleider Jean-Pierre De Groef (sp.a). “We belanden in een steeds grotere structurele impasse. Er is geen continuïteit en stabiliteit meer en dat maakt onze gemeente jammer genoeg nu onbestuurbaar.”

N-VA gaf de doodsteek aan de huidige coalitie door mee te stemmen met de oppositie. "Deze situatie had kunnen vermeden worden als er voldoende samenhang was binnen CD&V", zei fractieleidster Raymonde Leskens. "Het onaanvaardbaar stemgedrag op de vorige gemeenteraad waarbij leden van de meerderheid meestemden met de oppositie was meer dan de druppel die de emmer deed overlopen. Wij hebben geen meerderheid meer. Eens is het geloof, geduld en vertrouwen op."

In tegenstelling tot de voorbije gemeenteraden vormde CD&V nu wel één blok, net als andere coalitiepartner Open VLD. Maar hun 9 stemmen volstonden niet om de onbestuurbaarheid af te wenden."De plooien intern zijn gladgestreken. De coalitiepartners zijn daarvan op de hoogte. We begrijpen dan ook niet waarom onze coalitiepartner N-VA gekozen heeft voor onbestuurbaarheid", reageert CD&V-voorzitter Arnaud Croes.

CD&V blijft bereid om met coalitiepartners N-VA en Open VLD een verdere samenwerking te bespreken. De gemeenteraadsvoorzitter en de algemeen directeur zullen morgenvroeg de Vlaamse regering op de hoogte brengen van de onbestuurbaarheid en de reactie afwachten. Normaal komt er nog een bemiddelingspoging van de provinciegouverneur. Als ook dat niets oplevert, moet er een nieuwe meerderheid gezocht worden.