Machelen pakt sluikstort aan Rittwegerlaan aan

De Rittwegerlaan is een afgelegen plek in de oude industriezone en daardoor al jaren het geliefkoosd terrein van sluikstorters. “Het gaat over meer dan 500 sluikstorten, voornamelijk van bouwafval. Over een periode van tweeënhalf jaar gaat om 200 ton,” weet Philippe Laeremans, teamcoördinator sluikstort en zwerfvuil bij Incovo. “Zo’n afvalkosten afwentelen op de gemeenschap is echt heel asociaal.”

Daarom neemt Machelen extra maatregelen. “We zetten nu de hele berm van de Rittwegerlaan af met hekwerk zodat de sluikstorters geen toegang meer hebben tot die plek. Op die hekken zullen grote spandoeken met waarschuwingen hangen. Het is echt menens”, zegt schepen van Milieu Magda Geeroms (N-VA).“De problematiek van sluikstorten in de Rittwegerlaan neemt de laatste jaren zeer grote en ontoelaatbare proporties aan. Dit moet stoppen en we zetten daar nu de grote middelen voor in.”

Naast het hekwerk en spandoeken blijven ook camera’s een oogje in het zeil houden. “Met doelgerichte camerabewaking zijn we er de voorbije jaren in geslaagd vele sluikstorters te betrappen”, aldus nog Philippe Laeremans. “Die kregen allemaal een fikse GAS-boete en de factuur van de opruimingskosten.”