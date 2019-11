Mahdi naar tweede ronde voorzittersverkiezingen CD&V, De Donder niet

Meer dan 22.000 leden brachten hun stem uit voor de nieuwe voorzittersverkiezingen. De West-Vlaming Joachim Coens kreeg 26% van de stemmen achter zijn naam. CD&V-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi uit Vilvoorde volgt op de tweede plaats met 19% van de stemmen. Zij strijden in de tweede ronde om het voorzitterschap van CD&V. Tussen 25 november en 5 december volgt een nieuwe stemronde. Op 6 december kennen we de nieuwe voorzitte van CD&V.

Het was vooral afwachten naar de score van burgemeester van Affligem Walter De Donder. Zijn uitspraken over migratie tijdens een gespreksavond in Roosdaal lokten heel wat reacties uit. Walter De Donder eindigt op de derde plaats in de verkiezingen, met 16% van de stemmen. Alleen de twee best scorende kandidaten stoten door naar de tweede ronde. Vierde in de verkieizngen was Vincent Van Peteghem (12%), vijfde Katrien Partyka (12%), zesde Raf Terwingen (11%) en laatste Christophe Vermeulen (4%).

Ook in de verkiezingen voor het voorzitterschap van CD&V Vlaams-Brabant is nog geen beslissing gevallen.Katrien Van Kriekinge uit Alsemberg kreeg 37% van de stemmen, Luc Haegeman uit Leuven 32% van de stemmen en Kirsten Hoefs 31% van de stemmen. Ook hier is 50% nodig om de verkozen te worden. Eric Van Rompuy uit Zaventem tot slot is verkozen tot voorzitter van CD&V Senioren.