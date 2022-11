“Als dit een droom is, dan wil ik niet meer wakker worden,” dat zegt manager Lieven Baert van RSCA Futsal nadat zijn ploeg zicht dit weekend kwalificeerde voor de eindronde van de Champions League. De prestatie van paars-wit is historisch. Na een bloedstollende tweedstrijd knikkerde RSCA Futsal Barcelona uit het toernooi. Het is de eerste keer dat de Spanjaarden de Final Four niet halen.

“De dag zelf was onwezenlijk,” vertelt een glunderende manager Lieven Baert. “Ook de manier waarop het gebeurt: je ziet vier ploegen verschijnen die de finale ronde halen en wij staan daar dan tussen. Ik denk nog altijd dat ik aan het dromen ben.”

Aanvankelijk zag het er slechter uit voor RSCA Futsal, nadat de Spanjaarden met 2-5 op voorsprong stonden. “Wat we dan gedaan hebben, is fenomenaal. Op zes minuten tijd hebben we Barcelona tactisch overklast. We moeten hier echt van genieten. Met de ploeg die we vandaag hebben en hoe die aan elkaar vasthangt, is niks onmogelijk."

In de Final Four wachten Benfica, Sporting Lissabon en Palma. Geen onbekenden voor RSCA Futsal.