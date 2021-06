Mantelzorgers worden in de bloemetjes gezet

Het is vandaag Dag van de Mantelzorg. Meer dan 170.000 Vlamingen waren vorig jaar geregistreerd als mantelzorger. Zij namen de zorg en ondersteuning op zich voor 150.000 chronisch zieken, mensen met een beperking en andere zorgbehoevenden in hun directe omgeving op zich. Eén van de vele mantelzorgers is Christiaan De Vos. Hij werd door de gemeente Herne vandaag in de bloemetjes gezet.

In de gemeente Herne is het een traditie om alle mantelzorgers in de bloemetjes te zetten. Een kleine attentie werd de voorbije dagen aan huis gebracht. Ook in buurgemeente Gooik werden de mantelzorgers vandaag gevierd. “In Gooik hebben we 116 mantelzorgers, en daar komen er nog dagelijks bij”, vertelt Jan Depester, schepen van Sociale zaken. “Deze mensen leveren echt een fantastische inspanning. Hun rol binnen de maatschappij is heel belangrijk. We drukken dan ook graag onze dankbaarheid uit. Door corona blijft het nu bij een kaartje, met woorden van dank. Maar in het najaar organiseren we een fijne bijeenkomst voor alle mantelzorgers.”

In de meeste gevallen zijn mantelzorgers echtgenoten, partners en dochters of schoondochters van hulpbehoevenden. Boodschappen doen, koken, verzorgen, administratieve taken, mantelzorgers doen het allemaal. Zo ook Christiaan Devos uit Herne. Met hem maakt je vanavond kennis in ons nieuws.