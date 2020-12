Marathonloopster Hanne Verbruggen plaatst zich voor Olympische Spelen

Verbruggen ging ervan uit dat ze pas in het voorjaar in de buurt van de internationale limiet zou komen. Omdat ze nu al zeker is van de Olympische Spelen, zal haar voorbereiding wellicht anders verlopen "Waarschijnlijk ga ik voor Tokio geen marathon meer lopen, maar wel een halve als voorbereiding."

In Valencia liep Verbruggen bijna zes minuten sneller dan haar persoonlijk record. Uitgesproken ambities voor Tokio heeft ze nog niet. "Ik weet niet of een PR daar mogelijk is door de warmte? Dat valt nog te bekijken. In ieder geval, ik ga er hard voor trainen, zoals ik dat voor al mijn wedstrijden doe en dan het beste eruit halen."

