Margaux en Anouk lanceren kerstkaartjesactie: “Duizenden kaartjes voor mensen in rusthuizen”

Nichtjes Margaux (7) en Anouk (9) Bogemans uit Grimbergen gaan meer dan 300 kerstkaartjes versturen naar woonzorgcentra in de buurt. “Ze krijgen nu ook de steun van hun school in Oppem (Meise) en Margaux en Anouk hopen dat vele scholen volgen over heel Vlaanderen en zo duizenden kerstkaartjes versturen naar rustoorden”, zegt Axelle Van Lint, de mama van Margaux.

“Het is begonnen met een spreekbeurt van Margaux in het tweede leerjaar van het Schooltje in Oppem”, vertelt mama Axelle Van Lint. “Ze sprak over de eenzaamheid in de rusthuizen tijdens de coronacrisis en dat bleef bij veel kinderen hangen. Margaux wilde iets doen en nichtje Anouk uit het vierde leerjaar sprong mee op de kar. Ze maakten samen met mijn hulp kerstkaartjes die we dan schilderen.”

Ook het schooltje in Oppem doet mee. Op die manier zullen Margaux en Anouk meer dan 500 kerstkaartjes kunnen afgeven in de buurt. Er gaan kaartjes de deur uit voor WZC Heilig Hart (Grimbergen), Ter Biest (Grimbergen) en Oase (Wolvertem). De actie krijgt navolging in heel Vlaanderen. “Mijn oproep op Facebook is al veel gedeeld. Zo hopen we dat duizenden kaartjes tijdens deze kerstperiode in rustoorden belanden bij eenzame bewoners.”

Wie ook kaartjes wil maken, kan ze in de bus steken van Garage Bogemans op de Wolvertemsesteenweg 308 of Carrosserie Bogemans in de Cokeriestraat 5b in Grimbergen. “Wie niet in de buurt woont, kan zijn kaartjes natuurlijk zelf ook bij rusthuizen afgeven”, besluit Axelle.