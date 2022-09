Margot Cloet draait halve dag mee in AZ Jan Portaels

Margot Cloet, de topvrouw van Zorgnet-Icuro, draait vandaag een halve dag mee in het AZ Jan Portaels in Vilvoorde. Ze neemt er de job over van verpleegkundigen op de afdeling geriatrie.

Cloet loopt mee in het ziekenhuis van Vilvoorde naar aanleiding van een reportagereeks in het magazine ‘InMotion’. De editie van oktober staat in het teken van de nieuwe uitdagingen in de zorg en op het vlak van welzijn. Via de ‘Job Take Over’ wil het AZ Jan Portaels Margot Cloet, topvrouw van de grootste zorgkoepel van het land, tonen dat het takenpakket van verpleegkundigen heel anders worden ingevuld dan vijf of tien jaar geleden.

“Voor het ziekenhuis dat de komende jaren een volledig nieuwe infrastructuur zal bouwen, is het ook een uitgelezen kans om hun inzichten en toekomstplannen te delen”, klinkt het bij AZ Jan Portaels. Ook andere onderwerpen komen aan bod. “De kosten die de pan uit swingen, het voortdurend investeren in innovaties, inspelen op vergrijzing en diversiteit en omgaan met de krapte op de arbeidsmarkt.”