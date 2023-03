Medewerkers De Lijn staken tegen agressie op het net

Vandaag staken de medewerkers van de openbare vervoersmaatschappij De Lijn in onze regio en in de zone Leuven-Mechelen. Ze protesteren tegen de agressie waarmee ze te maken krijgen. Daardoor is er hinder bij de busdienstverlening. De Lijn heeft een aangepaste dienstregeling op haar website.