MediaMarkt houdt vestiging in Machelse Makro open

MediaMarkt heeft nog twee vestigingen in Makro-winkels in ons land, met name in Machelen en in Deurne. De directie van de elektronica-keten laat nu weten dat die in Deurne zal sluiten. Verwacht werd dat ook de sluiting van de Machelse shop-in-shop zou worden aangekondigd. Maar dat gebeurde dus niet. Zowel de MediaMarkt-vestiging als de Makro-winkel zelf in Machelen zitten in slechte papieren. Het Duitse Metro, moederbedrijf van Makro, laat voorlopig niet in z’n kaarten kijken wat betreft de toekomstplannen voor de Makro-winkel in Machelen.