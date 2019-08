MediaMarkt in Makro Sint-Pieters-Leeuw sluit de deuren

Twee jaar geleden - bij de herstructurering van Makro - nam MediaMarkt het volledige elektronica-aanbod over. In de warenhuizen van Makro opende de keten winkels. In de vestiging in Sint-Pieters-Leeuw wordt het huurcontract van de winkel niet meer hervernieuwd. Volgens MediaMarkt werkte de combinatie tussen de winkel in de Makro en de vestiging twee kilometer verderop in Shopping Pajot niet. In die grote MediaMarkt verandert er voorlopig niets. Of er in de Makro in Sint-Pieters-Leeuw in de toekomst nog elektronica verkocht zal worden, is niet duidelijk.