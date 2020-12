Meer dan 1.000 doden meer dit jaar in Vlaams-Brabant

Tussen 1 januari en 13 december stierven in de provincie Vlaams-Brabant 10.889 mensen. Vorig jaar waren er dat in dezelfde periode 9.821. Dat blijkt uit cijfers van het nationale statistiekbureau Statbel. De oversterfte is uiteraard te wijten aan het coronavirus.

Onze provincie telt daardoor 11% meer doden in vergelijking met vorig jaar. Dat is iets minder dan het nationale gemiddelde. Ons land telt dit jaar al zo’n 17.500 doden meer dan vorig jaar. Het gaat wel niet alleen om coronadoden. “Bij de 0 tot 24-jarigen waren er dit jaar zelfs 43% minder sterfgevallen dan gemiddeld in de periode tussen 2017 en 2019. Bij de 25- tot 44-jarigen gaat het om 1% minder”, aldus Statbel.

De oversterfte vinden we vooral bij de oudere leeftijdsgroepen. Dat ligt dan weer in de lijn met de cijfers die Sciensano bijhoudt. Zo viel ongeveer de helft van de 19.300 coronadoden in ons land in een woonzorgcentrum. Uit cijfers van Statbel blijkt tot slot dat Brussel en Luik met 22% meer doden procentueel de grootste oversterfte hebben.