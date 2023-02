Meer dan 1000 kinderen nemen deel aan ‘De Wondere Pluim’

De Wondere Pluim is een schrijfwedstrijd voor kinderen uit de lagere school. Doel is om 6- tot 12-jarigen te motiveren om te schrijven. Ook de Ave Maria Basisschool in Vlezenbeek neemt deel, net als negen andere scholen in ons zendgebied.

In Antwerpen is de Wondere Pluim aan zijn twintigste editie toe en vorig jaar besloot het kabinet van minister Weyts dat deze wedstrijd ook kinderen in de Vlaamse Rand zou kunnen motiveren om te schrijven.

Deze schrijfwedstrijd voor kinderen uit de lagere school wil 6- tot 12-jarigen vooral zin geven in meer. De Wondere Pluim is dan ook een prijs voor fantasie en creativiteit. Vandaag zullen meer dan 1000 kinderen uit 10 scholen in de Vlaamse rand het potlood ter hand nemen en hun verzinselen neerpennen.

Vervolgens worden de beste, ontroerendste, mooiste en meest meeslepende verhalen beoordeeld door 4 verschillende jury’s. De eerste selectie wordt gemaakt door een ouderjury aangesteld door elke school. Hun selectie wordt vervolgens beoordeeld door een leescomité, die een keuze van 48 verhalen doorschuift naar een professionele jury en een kinderjury. Die laatste twee jury’s delen de prijzen uit in alle categorieën.

Elk leerjaar omvat twee categorieën, eentje voor kinderen met thuistaal Nederlands en één voor kinderen die het Nederlands niet als moedertaal meekregen. De verhalen worden gekozen omwille van hun sterke inhoud. Vorm, taalgebruik en spelling zijn van minder belang in deze wedstrijd. Vorig jaar namen vier scholen deel aan de allereerste Pluimwedstrijd in de rand. Dit jaar engageerdenzich maar liefst 10 scholen uit Beersel, Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek, Hoeilaart en Overijse .

Meer deelnemers, iets minder kans om te winnen, maar des te meer leesplezier voor de talloze vrijwilligers en juryleden die deze wedstrijd telt. De wedstrijd eindigt met een groots feest in CC De Meent in Alsemberg op 17 juni waar de winnaars beloond zullen worden en de tweede publicatie met 48 Pluimverhalen wordt voorgesteld.