Meer kans op boetes voor snelheidsovertreders in Sint-Pieters-Leeuw

Wie in Sint-Pieters-Leeuw sneller met de wagen rijdt dan toegelaten, maakt vanaf nu meer kans om beboet te worden. Alle gegevens van de ANPR-camera's worden vanaf nu automatisch verwerkt in een datacentrum in Gent. De voorbije twee jaar lukte dat niet door technische problemen en daardoor werden snelheidsovertredingen niet vastgesteld door de slimme camera's. Nu de verbinding hersteld is volgen er ook echt boetes.

In 2015 plaatste Sint-Pieters-Leeuw aan enkele invalswegen haar eerste ANPR-camera’s. "Ze zijn al twee jaar actief, maar het is juist dat er tot op heden geen enkel proces-verbaal is uitgeschreven omwille van ICT-problemen. De verbinding tussen de politiezone Zennevallei en de datacentra in Leuven en Gent, waar de informatie van de camera's verwerkt wordt, liep spaak", zegt Leeuws schepen van Mobiliteit Jan Desmeth (N-VA).

Dat probleem is eindelijk opgelost. “Het Gewestelijk Verwerkingscentrum neemt vanaf 1 februari die taak op zich. Het is een afdeling van de federale politie die automatisch snelheidsovertredingen digitaal doorgestuurd krijgt van trajectontroles en nadien pv’s opstelt en opvolgt. Het beheer van de camera’s blijft nog altijd een taak van onze zone”, zegt Marc Crispel, korpschef van de politiezone Zennevallei.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw juicht de manier van werken toe. “De bemande controles - die nu minder aan bod komen - kunnen daardoor op andere plaatsen meer worden ingezet. Zo kunnen we effectief werk maken van veiliger verkeer in onze gemeente”, zegt burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Luc Deconinck (N-VA). De gemeente wil tegen 2022 nog het aantal trajectcontroles in de gemeente optrekken van drie naar acht.