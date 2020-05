Meer werkzoekenden door coronacrisis, maar Vlaams-Brabant minst getroffen

Door de coronacris is er een stijging van het aantal werkzoekenden. In Vlaams-Brabant is die toename lager dan in de andere provincies, doordat er in onze provincie minder industrie is.

Eind april telde Vlaams-Brabant ruim 28.000 werkzoekenden, dat zijn er bijna tweeduizend meer dan in maart. Ontslagen zijn er bijna niet gevallen, maar bedrijven verlengen tijdelijke contracten niet meer en er zijn minder vacatures voor interimwerk.

In Vlaams-Brabant is het aantal werkzoekenden minder hoog dan in andere provincies. In onze provincie zijn er meer bedrijven en organisaties actief in de IT-, zorg- en onderwijssector. Tijdens de coronacrisis kunnen die wel operationeel blijven, terwijl in de industriesector veel fabrieken stil liggen. De VDAB merkte de voorbije weken al een toename van mensen die zich willen herscholen voor een job in de zorg- en It-sector.