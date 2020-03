Megaproces wacht voor bende autodieven

De bende werd bijna een jaar geleden opgerold bij de grootste politieactie van het land sinds 20 jaar. In mei 2019 vielen meer dan 1.200 agenten van de federale en lokale politie binnen op verschillende plekken. In onze regio waren er huiszoekingen in Roosdaal, Asse, Vilvoorde, Meise en Sint-Pieters-Leeuw. De huiszoekingen vonden voornamelijk plaats in kampen van woonwagenbewoners en daarbij pakte de politie een 50-tal personen op en nam ze 90 woonwagens, 91 wagens, 34 gebouwen, juwelen, 23 luxe-horloges en 1 miljoen euro in beslag. Daarnaast trof de politie ook nog een resem vuurwapens aan.

De bende zou honderden mensen hebben opgelicht bij de verkoop van wagens. De bendeleden betaalden de wagen met een app op hun smartphone of toonden een vervalst overschrijvingsbewijs. Pas na enkele dagen ontdekten de slachtoffers dat ze bedrogen waren en dat het geld nooit op hun bankrekening was gestort. De verkopers waren dan al lang verdwenen en de auto was naar het buitenland verscheept.

Het dossier kwam twee weken geleden voor de raadkamer, die moest beslissen over de doorverwijzing van de bijna tachtig verdachten naar de correctionele rechtbank. “De raadkamer heeft vandaag beslist om 79 verdachten door te verwijzen”, zegt Eric Van Duysse van het federaal parket. “Ze zullen zich voornamelijk moeten verantwoorden voor lidmaatschap van een criminele organisatie, oplichting, witwassen en heling. Het proces zal zo spoedig mogelijk van start gaan, rekening houdend met de huidige problemen natuurlijk.”