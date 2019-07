Merchtems duo weer op Tomorrowland

Merchtem is een dj-gemeente en niet enkel omwille van ‘Like Mike’ Thivaios. Ook het deejayduo Knightriders is op en top Merchtems en zaterdagnacht afsluiter op de Harbor Stage van het megabeatsfestival Tomorrowland. Niet gering, voor iets wat als grapje was begonnen.

Met een deejayset van 2 uur als afsluiter van de Harbor Stage nu zaterdag op Tomorrowland in het park van Brasschaat ziet het Merchtemse deejayduo 'The Knightriders' – genoemd naar de eighties-tv-serie ‘Knight Rider’ - opnieuw een droom in vervulling gaan. Na tien keer als bezoekers, is het voor Christophe Van Campenhout (42) en Hans Gauchez (52) de tweede passage als deejay. Het duo draaide intussen, sinds ze op een feestje in 2016 voor de lol eens hun mixkunsten hadden uitgeprobeerd, ook al in clubs in Nederland, Noorwegen, Marokko en Malta.

Hans Gauchez: “We draaiden op de grootste partyboot van de Benelux, toen we ontdekt werden door DJ Lady Flow, die mee instaat voor de organisatie van de Harbor Stage van Tomorrowland. We moesten een live-demo van één uur maken met een mix van zoveel mogelijk genres en pas na maanden stilte vernamen we dat we waren geselecteerd, dan nog als headliner van deze Stage.”

Vanavond (donderdag) bouwen beide heren ook al een feestje als afsluiter van 'The Day Before Tomorrow'. Zaterdagnacht tussen 23u en 1u volgt dan hun ware gloriemoment.