In Halle zetten de Verenigde Handelaars hun geheime wapen in tegen de troosteloze aanblik van leegstaande winkelpanden: tekenaar en karikaturist Jean Deras geeft de etalages andermaal een kleurig en sfeervol kersttintje…

In de Halse binnenstad staan zoals u weet nogal wat winkelpanden leeg. Om te voorkomen dat deze leegstaande etalages de sfeer zouden bederven in deze voor de handelaars cruciale periode, wordt opnieuw schilder-tekenaar Jean Duras ingeschakeld. Op vraag van de Verenigde Handelaars Halle gaat Jean weer aan de slag om kersttaferelen en vrolijke figuurtjes te penselen op de vitrines. De metamorfose is enorm. RINGtv liep even langs in de Halse winkelstraten en zag de kunstenaar live aan het werk…