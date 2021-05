Minder ongevallen door zone 30 in Brussel

Sinds begin dit jaar is 30 kilometer per uur de algemene regel in de Brusselse straten. Meer dan vier maanden later blijkt volgens de cijfers van Brussel Mobiliteit dat de eerste balans positief is. "Op alle wegen in Brussel is de gemiddelde snelheid gedaald. Dat vertaalt zich in een eerste daling van het aantal (ernstige) ongevallen”, merkt Brussels minister van Mobiliteit en Verkeersveiligheid Elke Van den Brandt (Groen) op. “Voor definitieve conclusies is het nog te vroeg en we weten vanuit andere steden dat de evolutie zich na verloop van tijd nog sterker doorzet, maar dit toont nu al aan dat Stad 30 een belangrijke stap wordt naar een veilige, leefbare stad met minder verkeersdoden en -gewonden." De lagere gemiddelde snelheid die wordt opgetekend, leidt volgens Brussel Mobiliteit trouwens niet tot langere reistijden.” Brussel Mobiliteit blijft de reistijden opvolgen via metingen op verschillende trajecten en stelt vast dat de reistijden dezelfde blijven of zelfs licht afnemen, afhankelijk van het tijdstip”, aldus Van den Brandt.