Minder stemmen voor Franstaligen in Vlaams-Brabant

De Franstalige eenheidslijst UF haalde bij de verkiezing voor het Vlaams parlement in de kieskring Vlaams-Brabant 4,10 procent van de stemmen, een verlies van 1 procent. Hiermee haalde de lijst niet de kiesdrempel van 5 procent en gaat de zetel die sinds 1995 ingenomen was door Christian Van Eyken verloren.

Lijsttrekker Nicolas Kuczynski, die gemeenteraadslid is in Sint-Genesius-Rode en provincieraadslid, haalde 4.937 voorkeurstemmen. Dat is niet genoeg om een zetel binnen te halen. Volgens lijsttrekker Nicolas Kuczynski is Ecolo hiervoor verantwoordelijk vermits deze partij de lijst Groen steunde en met Robert De Lille uit Wezembeek-Oppem zelfs een kandidaat had op de lijst van Groen. Aan de verkiezingen voor de Kamer participeerde er in Vlaams-Brabant net zoals in 2014 slechts één Franstalige partij. Défi haalde 2,04 procent van de stemmen, een verlies van 0,23 procent in vergelijking met het FDF, zoals de partij toen heette.

Conform het akkoord voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde hebben de inwoners van de zes faciliteitengemeenten sinds 2014 zowel voor de Kamer als het Europees parlement de keuze om te stemmen voor een Vlaamse of Brusselse lijst. Voor de Kamer brachten er van de 45.236 ingeschreven kiezers 35,31 procent (-1,47 procent) een stem uit op een Vlaamse lijst en 52,12 procent (-0,38 procent) op een Brusselse lijst. Van de kiezers op een Vlaamse lijst haalde N-VA 28,93 (+6,96 procent) van de stemmen gevolgd door Open Vld 17,03 procent (-15,13 procent) en Groen 16,17 procent (+7,81 procent). Op de Brusselse lijst scoorde MR met 37,62 procent (-2,75 procent) best, gevolgd door Ecolo met 16,63 procent (+9,67 procent) en DéFi met 14,46 procent (-3,46 procent).