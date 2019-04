Minister De Crem: 'noden Kanaalplan zijn duidelijk, pijnpunten snel aanpakken'

Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem wil de pijnpunten in het Kanaalplan op korte termijn wegwerken. Dat vertelde hij vandaag na een werkbezoek in Vilvoorde waar het plan werd geëvalueerd. Het Kanaalplan moet de illegaliteit en radicalisering in negen gemeenten rond de Brusselse kanaalzone aanpakken.

Op het stadhuis van Vilvoorde lichtten burgemeester Hans Bonte en de korpschef van de politiezone Vilvoorde-Machelen Erik Bassleer het federaal Kanaalplan toe. “Het Kanaalplan is volledig geïmplodeerd. De ondersteuning van twintig politiemensen vanuit het federale niveau, om zo het Kanaalplan te kunnen realiseren in Vilvoorde en Machelen, is de voorbije maanden volledig verschrompeld en verdampt. Dit zet de realisatie van het Kanaalplan volledig op de helling, stelt burgemeester Bonte. “Ofwel komt het federale niveau zijn belofte na en voorzien ze effectief in twintig bijkomende politiemensen, ofwel beslist men klaar en duidelijk om er een punt achter te zetten. Blijven aanmodderen heeft geen zin,” aldus burgemeester Hans Bonte.

Toekomstforum

Ook de wensen van het Toekomstforum, dat alle burgemeester uit Halle-Vilvoorde omvat, werden kenbaar gemaakt aan minister De Crem. De nood aan een Randpremie voor de politiemedewerkers uit de Rand, een eerlijke politiefinanciering voor de politiezones uit Halle-Vilvoorde en een volwaardig parket en rechtbank voor Halle-Vilvoorde werden omschreven.

Minister De Crem was tevreden over zijn bezoek: “Met het werkbezoek is er klaarheid geschept over het Kanaalplan en geluisterd naar de suggesties en de specifieke vragen van de stad. We streven naar een optimale samenwerking tussen het federale en lokale bestuursniveau.”