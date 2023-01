Minister Peeters overweegt camera’s om sluikstorten aan Cargovil aan te pakken

Uit de vraag van Jan Laeremans aan minister Peeters blijkt dat er de voorbije jaren een 40-tal meldingen waren van sluikstorten langs de Woluwelaan. Het opruimen daarvan kostte ministens 60.000 euro. “Er werden op de plek nog geen mobiele camera’s ingezet”, bevestigt minister Peeters. “De probleemzone strekt zich uit over een lang smal gebied en de sluikstort wordt uit het zicht en achter vrachtwagens achtergelaten waardoor het moeilijk is om camera’s te plaatsen die het volledig gebied afdekken. Bovendien zal de problematiek zich waarschijnlijk verplaatsen naar een zone zonder camera’s.”

Toch overweegt minister Peeters een proefproject met cameratoezicht. “Uit overleg met de betrokken partijen blijkt voor de inzet van beschikbare middelen en mensen een probleem”, zegt Peeters. “Daarom werd aan Incovo gevraagd een nota op te maken inzake een proefproject met cameratoezicht en de bijbehorende financiering, die dan vervolgens aan de drie gemeentebesturen en het Agentschap Wegen en Verkeer zou voorgelegd worden. Die nota is nog niet aan het Agentschap bezorgd.”

Volgens Vlaams parlementslid Jan Laeremans lijkt het vreemd dat de nota nog niet bezorgd is. “Het gaat om een vraag die in september vorig jaar werd gesteld”, zegt Laeremans. “Ik vind het ook erg dat er nog geen enkele keer geprobeerd is om camera’s in te zetten. Wanneer daarmee enkele daders gevat en beboet worden, zou dat toch al een stuk kunnen helpen. Vaak zijn het immers dezelfde hardleerse individuen, niet zelden afkomstig uit Brussel.”