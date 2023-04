Minister Peeters wil nog voor de zomer oplossing voor fietssnelweg langs Zenne

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters eist nog voor de zomer oplossingen om de fietssnelweg langs de Zenne veiliger te maken. Zo denkt ze onder meer aan het plaatsen van een haag. Op enkele maanden tijd vielen er drie fietsers in het water, waarvan één het niet overleefd heeft.

Vorige week belandden twee fietsers in de Zenne. De twee konden uit het water worden gered. Eind januari stierf de 25-jarige Imane uit Eppegem toen ze in het water viel. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters heeft gezegd dat ze nog voor de zomer concrete maatregelen wil om de veiligheid te verhogen langs de fietssnelweg. Dat heeft ze gezegd in de marge van de voorstelling van het nieuwe Vlaamse fietsbeleidsplan.

Peeters meent dat er te weinig rekening werd gehouden met de veiligheid bij de aanleg van de fietssnelweg. De minister denkt onder meer aan een haag of dynamische verlichting, maar wil concrete maatregelen overlaten aan het overleg dat plaatsvindt met alle betrokken partijen.