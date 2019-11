Misnoegde reizigers De Lijn, actie breidt uit naar heel Vlaanderen

Vandaag staan reizigers van de openbare vervoersmaatschappij De Lijn in onze provincie voor de vierde dag op rij in de kou. Heel wat buschauffeurs staken sinds dinsdag, omdat ze hun vakantie- en rustdagen niet kunnen opnemen omwille van het personeelstekort. Onze reporter ontmoette in Strombeek-Bever en in Vilvoorde heel wat misnoegde reizigers.

Er is een welles-nietesspelletje aan de gang tussen de directie en de vakbonden van De Lijn. Gisterennamiddag liet de directie weten dat er een akkoord was tussen beide partijen en de dienstverlening van de vervoersmaatschappij vanaf vandaag opnieuw normaal zou verlopen. Maar de vakbonden ontkennen dat akkoord en lieten weten dat de directie zelf uit het overleg opstapte en ze hun acties dus zouden voortzetten. Gevolg: voor de vierde dag op rij onregelmatig busverkeer.

Meer dan drie uur wachten

“Ik ben boos, want ik sta al meer dan drie uur te wachten op een bus om naar het werk te gaan,” horen we aan een bushalte in Strombeek-Bever. Soortgelijke reacties horen we ook van andere reizigers daar: “Vandaag heb ik een rijdende bus gevonden, maar twee dagen geleden stond ik op de bus van 16u30 te wachten en kwam die maar aan om 19u10.”

Andere reizigers stellen zich vragen bij het nu van de mobiele app van De Lijn op stakingsdagen: “normaal zie je daar wanneer je bus aankomt en als dat op dagen zoals vandaag niet het geval is, terwijl het wel zou moeten, lijkt het alsof je je tijd aan het verdoen bent.”

ACOD roept op tot staking

De vakbondsacties die dinsdag in onze regio begonnen, breiden mogelijk uit naar heel Vlaanderen. Vakbond ACOD heeft opgeroepen tot actie, waardoor woensdag ook in andere Vlaamse provincies weinig tot geen bussen zullen rijden. ACV distantieert zich van die actie. "De enige uitweg naar oplossingen is overleg. De actie van ACOD is koren op de molen van al wie De Lijn liever ziet verdwijnen", aldus de christelijke vakbond.