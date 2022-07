Mogelijk asbest vrijgekomen bij brand in landbouwloods

Bij de brand gisteren in een landbouwloods in Zemst, is mogelijk asbest vrijgekomen. De gemeente gaat de komende dagen na of dat effectief het geval is. Het blussen van de brand nam uren in beslag.

Gistermiddag vatten stro en hooi vuur in een landbouwloods aan de Spitstraat in Zemst. Het duurde tot in de late namiddag voor de bluswerken gedaan waren. “Er raakte niemand gewond, maar het is een werk van lange adem. Je hebt geen vlam nodig om stro of hooi aan te steken. Bacteriegroei in de kern van balen volstaat om een brand te veroorzaken. Omdat het stro en hooi en uit elkaar moeten worden getrokken, duurt zo’n interventie lang”, zegt de Brandweerzone Vlaams-Brabant West.

Mogelijk zijn bij de brand wel asbestresten vrijgekomen. Op het dak lagen namelijk asbesten golfplaten. Daarom werd ook meteen een deel van het dak weggehaald. Volgens burgemeester Veerle Geerinckx is de kans daardoor klein dat er effectief asbest is vrijgekomen, maar voor alle zekerheid gaat de gemeente Zemst de komende dagen in de omgeving van de loods speuren naar asbestdeeltjes.