Mondmaskerplicht in Brussels Gewest

In het Brusselse Gewest geldt vanaf vandaag een mondmaskerplicht. Dat komt omdat het Gewest de alarmdrempel van 50 besmettingen per 100.000 inwoners heeft overschreden. De besmettingen laten zich ook voelen in onze regio. In heel wat randgemeenten zijn sinds enkele dagen het aantal besmettingen gevoelig aan het stijgen.

De roep van mondmaskerplicht was er al langer in het Brusselse Gewest. Eigenlijk ligt de alarmdrempel op 20 besmettingen per 100.000 inwoners, maar het Gewest legde die grens op 50 besmettingen. Die is vandaag overschreden. Vooral in dichtbevolkte gebieden in het Noordelijke deel van Brussel is de situatie prangend. "Als de exponentiële groei zich doorzet in Brussel, bereikt de hoofdstad binnen twee weken het niveau dat Antwerpen vandaag heeft", zegt viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum.

Volgens Dirk Devroey, professor Huisartsengeneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel, is het noodzakelijk om extra maatregelen te nemen om de expontentiele groei te breken. "De cijfers stabiliseren zich niet en ligt in een aantal gemeenten dichter bij de 100 besmettingen dan 50 per 100.000 inwoners. Een mondmaskerplicht zal niet volstaan. Ik pleit er dan ook voor om de horecazaken in Brussel tijdelijk vroeger te sluiten", zegt Devroey op Radio 1.

Gisteren zei Devroey dat de besmettingen in Brussel zich ook vertalen in onze regio. "Vooral in de gemeenten ten noorden en noordwesten van de hoofdstad stijgt het aantal besmettingen." Het gaat dan voornamelijk om Vilvoorde, Dilbeek, Asse, Grimbergen, Wemmel en Machelen. Sommige gemeenten nemen nu al extra maatregelen. Zo kondigt Sint-Pieters-Leeuw vandaag een samenscholingsverbod af in het Colomapark.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoeveel mensen besmet worden door elk nieuw geval van COVID-19, staat in onze provincie op 1,15. Als dat getal boven de 1 is, wint de epidemie aan kracht. In Halle-Vilvoorde ligt dat reproductiegetal mogelijk nog hoger, want in het arrondissement Leuven zijn er nauwelijks besmettingen. Gisteren ging het daar om 2 nieuwe besmettingen, tegenover 17 in onze regio.